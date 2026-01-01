Україні загрожує «фінансова трагедія» вже у квітні, – Гетманцев

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Економічна правда.

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки", - розповів він, коментуючи дискусії навколо непопулярних податкових змін і виконання умов програми з МВФ.

За його словами, у фонді ставлення до погоджених урядом "маяків" просте: вони є обов'язковими, і перенесення їх із формату prior actions цього не змінює.

Депутат також розкритикував уряд за непослідовність. За його словами, з одного боку Кабмін погоджується на вимоги в межах програми з МВФ, а з іншого розширює, як він висловився, "неефективну програму нацкешбеку", зокрема через диференційовані виплати.

