«Слова безсилі передати біль втрати»: волиняни попрощалися з Героєм Віктором Пилипчуком

Учора, 22 лютого, село Велицьк на Волині схилило голову в безмовній скорботі, проводжаючимужнього Воїна, Захисника, Героя —Про це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.Односельчани, рідні, друзі, побратими та всі небайдужі прийшли, щоб віддати шану людині, яка віддала найдорожче — своє життя — за мирне небо України, за нашу свободу та майбутнє.Живим коридором шани, зі сльозами на очах, громада схилила голови в глибокій скорботі. У цей важкий день слова безсилі передати біль втрати, який переживає родина та вся громада.«Світла пам’ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях. Його мужність, відвага та самопожертва — приклад справжнього патріотизму й любові до Батьківщини. Вічна слава Герою. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.