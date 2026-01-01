«Слова безсилі передати біль втрати»: волиняни попрощалися з Героєм Віктором Пилипчуком

«Слова безсилі передати біль втрати»: волиняни попрощалися з Героєм Віктором Пилипчуком
Учора, 22 лютого, село Велицьк на Волині схилило голову в безмовній скорботі, проводжаючи в останню путь мужнього Воїна, Захисника, Героя — Віктора Пилипчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Велицький центр культури і дозвілля.

Односельчани, рідні, друзі, побратими та всі небайдужі прийшли, щоб віддати шану людині, яка віддала найдорожче — своє життя — за мирне небо України, за нашу свободу та майбутнє.

Живим коридором шани, зі сльозами на очах, громада схилила голови в глибокій скорботі. У цей важкий день слова безсилі передати біль втрати, який переживає родина та вся громада.

«Світла пам’ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях. Його мужність, відвага та самопожертва — приклад справжнього патріотизму й любові до Батьківщини. Вічна слава Герою. Герої не вмирають», - йдеться у повідомленні.

