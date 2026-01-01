У Дніпрі ліквідували мережу колцентрів, які видурили мільйони у громадян ЄС

Працівники СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями країн Балтії викрила шахраїв-криптовалютників, якіЄС.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪ чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);▪ чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);▪ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.