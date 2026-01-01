На Волині видали майже тисячу пільгових кредитів «єОселя»

власне житло отримали 962 жителі Волинської області. Від початку лютого 2026 року таких іпотек видали для 58 сімей.



Про це йдеться у звітній аналітиці станом на 19 лютого на офіційному сайті координатора державної програми "Укрфінжитло", пише



563 позичальники отримали кредит на житло, що введене в експлуатацію від забудовника, 322 людини оформили іпотеку на житло з вторинного ринку. Ще 77 сімей вирішили придбати помешкання в новобудові на стадії будівництва.



За весь період дії програми на Волині найпопулярнішим за площею стало помешкання:



• від 50 до 73 квадратних метрів — оформили іпотеку 40% жителів Волині;

• менш як 50 квадратних метрів — оформили іпотеку 32% жителів Волині;

• від 73 до 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 32% жителів області;

• понад 100 квадратних метрів — оформили іпотеку 5% жителів області.



48% угод на придбання житла за пільговим кредитом уклали військові та силовики, інші громадяни, які відповідають умовам програми — 27% угод, медичні працівники — 12% угод, педагоги — 9%, науковці — 2% угод, ветерани війни та члени їх сімей — 2%, переселенці — 1% угод.



Хто може скористатися програмою "єОселя" та які умови для учасників



"єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Максимальний строк кредиту за програмою — 20 років, а мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.



У серпні 2023 року програма розширилася. Кредит під 3% доступний для військовослужбовців за контрактом, силовиків, педагогів, медиків та науковців. Держава забезпечує кредитами під 7% річних такі категорії:



• ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій; людей, які отримали інвалідність внаслідок війни; родини загиблих ветеранів та воїнів;

• внутрішньо переміщених осіб;

• громадян України без власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для однієї людини та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї.



Щоб скористатись програмою "єОселя", потрібно заповнити заявку в мобільному застосунку "Дія" та обрати один або всі банки-партнери житлової програми: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".



Із 30 січня 2024-го за пільговою іпотекою в "єОселі" можна купити не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси. У січні 2026 року для мобілізованих військових з'явилась можливість брати іпотеку на купівлю житла під 3% річних за держпрограмою "єОселя", так само як і ті, хто служить у ЗСУ за контрактом.



