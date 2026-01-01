Отримав понад 86 тисяч гривень хабаря: прикордонник Волинського загону продовжує службу





Про це в коментарі Максим Топоров. З його слів, підозрюваним у корупційному злочині є офіцер 6-го прикордонного загону.



Суспільне раніше повідомляло, що прикордоннику, якого в січні 2026-го затримали під час отримання понад 86 тисяч гривень хабаря, повідомили про підозру. Він, за даними слідства, налагодив систему отримання "відкатів": вимагав 10% з кожного тендеру, який укладався для ремонту та забезпечення транспортних засобів прикордонного загону.



"На жаль, є такий випадок. Людина, яка займалася закупівлями запчастин, вступила можливо в змову з кимось. Чи йому запропонували і він не відмовився. Це молодий офіцер. Мабуть, він просто не оцінив відповідальність, не можу я це на 100% проаналізувати", — сказав полковник.



Максим Топоров зазначив, що наразі підозрюваний військовослужбовець перебуває на території прикордонного загону, аби з ним мали можливість працювати в рамках кримінального провадження правоохоронні органи.



"Це локальний випадок, це не система. Якби слідство встановило, що існує якась система чи схема, то це б не був один офіцер. На даний момент я можу стверджувати, що йдеться лише про нього одного. Він понесе свою відповідальність, він це заслужив. У нас є власна внутрішня безпека ДПСУ, яка працює для того, щоб упередити такі випадки", — додав заступник начальника загону.

