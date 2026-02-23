Намагатися повернути всі окуповані землі зараз – це втратити мільйони людей, - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що російський лідер владімір путін уже почав Третю світову війну.



Єдиною відповіддю на його дії може бути посилення військового і економічного тиску, сказав він у інтерв'ю BBC напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення, пише



Президент України впевнений, що Росія прагне нав'язати світові інший спосіб життя і змінити те, як люди обрали для себе жити. Зараз питання полягає в тому, скільки території Путін зможе захопити і як його зупинити.



Стосовно вимоги до України відмовитися від близько 20 % території в обмін на обіцянку Росії припинити війну, Зеленський сказав:



"Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення – послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що це «відведення» розділить наше суспільство", – сказав він.



Зеленський вважає, що відведення військ з Донбасу на вимогу Росії ймовірно задовольнить путіна, але лише на якийсь час, бо йому потрібна зупиника, аби відновитися. Європейські партнери України вважають, що на відновлення в Росії може піти 3-5 років. На думку українського президента, це може зайняти і менше часу – не більше як декілька.



Коментуючи підтримку Дональдом Трампом фактичної вимоги відмовитися від низки українських територій та думку деяких інших аналітиків, які вважають, що Київ не здатен перемогти в війні, президент відповів:



"Ви де зараз? Сьогодні ви в Києві, в столиці нашої батьківщини, ви в Україні. Я дуже вдячний за це. Чи ми програємо? Звісно, ні, тому що ми б'ємося за українську незалежність".



Перемога, на його думку, це зупинення убивств і повернення нормального життя. Але в ширшому сенсі – це усунення загрози.



"Я вірю, що зупинення Путіна сьогодні і запобігання від окупації України – це перемога усього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", – сказав президент.



Також він вважає, що українці зможуть повернути окуповані землі, але питання в тому, коли.



"Зробити це зараз – це означає втратити величезну кількість людей – мільйонів людей – тому що армія (Росії. – Ред.) велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви їх втратите. А що є земля без людей? Чесно, нічого. І також ми не маємо достатньо озброєння. Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Тож наразі це неможливо, але повернення до справедливих кордонів 1991 року, безсумнівно, є не просто перемогою, це справедливість. Перемога України – це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу – це повернення всіх наших земель", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивважає, що російський лідеруже почав Третю світову війну.Єдиною відповіддю на його дії може бути посилення військового і економічного тиску, сказав він у інтерв'ю BBC напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення, пише LB.ua Президент України впевнений, що Росія прагне нав'язати світові інший спосіб життя і змінити те, як люди обрали для себе жити. Зараз питання полягає в тому, скільки території Путін зможе захопити і як його зупинити.Стосовно вимоги до України відмовитися від близько 20 % території в обмін на обіцянку Росії припинити війну, Зеленський сказав:"Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення – послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч людей, які там живуть. Ось як я це бачу. І я впевнений, що це «відведення» розділить наше суспільство", – сказав він.Зеленський вважає, що відведення військ з Донбасу на вимогу Росії ймовірно задовольнить путіна, але лише на якийсь час, бо йому потрібна зупиника, аби відновитися. Європейські партнери України вважають, що на відновлення в Росії може піти 3-5 років. На думку українського президента, це може зайняти і менше часу – не більше як декілька.Коментуючи підтримкуфактичної вимоги відмовитися від низки українських територій та думку деяких інших аналітиків, які вважають, що Київ не здатен перемогти в війні, президент відповів:"Ви де зараз? Сьогодні ви в Києві, в столиці нашої батьківщини, ви в Україні. Я дуже вдячний за це. Чи ми програємо? Звісно, ні, тому що ми б'ємося за українську незалежність".Перемога, на його думку, це зупинення убивств і повернення нормального життя. Але в ширшому сенсі – це усунення загрози."Я вірю, що зупинення Путіна сьогодні і запобігання від окупації України – це перемога усього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", – сказав президент.Також він вважає, що українці зможуть повернути окуповані землі, але питання в тому, коли."Зробити це зараз – це означає втратити величезну кількість людей – мільйонів людей – тому що армія (Росії. – Ред.) велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви їх втратите. А що є земля без людей? Чесно, нічого. І також ми не маємо достатньо озброєння. Це залежить не лише від нас, а й від наших партнерів. Тож наразі це неможливо, але повернення до справедливих кордонів 1991 року, безсумнівно, є не просто перемогою, це справедливість. Перемога України – це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу – це повернення всіх наших земель", – сказав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію