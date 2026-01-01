У справі незаконної рубки на мільйони у нацпарку на Волині з’явився підозрюваний
Сьогодні, 10:17
На Волині повідомлено про підозру майстру лісу, який заподіяв збитки довкіллю на понад 5 мільйонів гривень.
Про це в телеграмі повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури повідомили колишньому майстру лісу Цуманськоголісництва філії «Ківерцівське лісове господарство»ДСГП «Ліси України» про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Встановлено, що лісівник, неналежно виконуючи свої обов'язки, допустив на ввіреному йому обході, у тому числі на території Національного природного парку «Цуманська Пуща», незаконну порубку дерев, унаслідок чого довкіллю заподіяні збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України та участі Департаменту внутрішньої та економічної безпеки ДСГП «Ліси України».
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
