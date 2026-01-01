Теракт у Львові: підозрюваною виявилася 33-річна мешканка Рівненщини, яка працювала на спецслужби РФ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», — зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпекиНаразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.Усі невідкладні слідчі дії здійснюються за участі прокурорів, які координують хід розслідування.Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.Встановлено, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вул. Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.Близько 00:30 на лінію «102» надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду — ще один.Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.Слідчі дії тривають. Встановлюється причетність до теракту представників рф.