На Волині 25 лютого прощатимуться з поліцейською, яка загинула під час теракту у Львові

23-літню поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок вибухів, поховають на Волині у середу, 25 лютого.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область).

У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область).

У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам загиблої.
Світла памʼять Вікторії", - наголосив Садовий.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої. Вічна пам'ять!
Царство небесне і вічна пам‘ять, шановна поліцейська
