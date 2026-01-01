На Волині 25 лютого прощатимуться з поліцейською, яка загинула під час теракту у Львові
Сьогодні, 10:02
23-літню поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок вибухів, поховають на Волині у середу, 25 лютого.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область).
У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область).
У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам загиблої.
Світла памʼять Вікторії", - наголосив Садовий.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої. Вічна пам'ять!
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої. Вічна пам'ять!
Коментарі 1
Царство небесне і вічна пам‘ять, шановна поліцейська
