На Волині 25 лютого прощатимуться з поліцейською, яка загинула під час теракту у Львові

Вікторію Шпильку, яка



Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.



"У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область).



У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область).



У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.



Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині.



"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам загиблої.

Світла памʼять Вікторії", - наголосив Садовий.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблої. Вічна пам'ять!



