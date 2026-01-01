На Волині провели в останню путь Героя Валерія Михалевича
Сьогодні, 10:33
У селі Кортеліси на Волині громада вчора, 22 лютого, віддала останню шану полеглому військовослужбовцю Валерію Михалевичу.
Про це у фейсбуці повідомив ОЗО «Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради».
Мешканці Кортеліс схилили голови в глибокій скорботі, прощаючись із Захисником — Валерієм Миколайовичем Михалевичем.
«Невимовний біль огортає серце… Ще одна світла душа поповнила Небесне військо. Він віддав найдорожче — своє життя — за мирне небо, за рідну землю, за кожного з нас. Вічна і світла пам’ять Тобі, Герою. Доземний уклін за подвиг, мужність і самопожертву. Ти назавжди залишишся у наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив ОЗО «Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради».
Мешканці Кортеліс схилили голови в глибокій скорботі, прощаючись із Захисником — Валерієм Миколайовичем Михалевичем.
«Невимовний біль огортає серце… Ще одна світла душа поповнила Небесне військо. Він віддав найдорожче — своє життя — за мирне небо, за рідну землю, за кожного з нас. Вічна і світла пам’ять Тобі, Герою. Доземний уклін за подвиг, мужність і самопожертву. Ти назавжди залишишся у наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обірвалося життя колишнього голови райради на Волині
Сьогодні, 10:58
Намагатися повернути всі окуповані землі зараз – це втратити мільйони людей, - Зеленський
Сьогодні, 10:46
На Волині провели в останню путь Героя Валерія Михалевича
Сьогодні, 10:33
На Волині 25 лютого прощатимуться з поліцейською, яка загинула під час теракту у Львові
Сьогодні, 10:02