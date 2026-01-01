На Волині провели в останню путь Героя Валерія Михалевича

У селі Кортеліси на Волині громада вчора, 22 лютого, віддала останню шануПро це у фейсбуці повідомив ОЗО «Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради».Мешканці Кортеліс схилили голови в глибокій скорботі, прощаючись із Захисником — Валерієм Миколайовичем Михалевичем.«Невимовний біль огортає серце… Ще одна світла душа поповнила Небесне військо. Він віддав найдорожче — своє життя — за мирне небо, за рідну землю, за кожного з нас. Вічна і світла пам’ять Тобі, Герою. Доземний уклін за подвиг, мужність і самопожертву. Ти назавжди залишишся у наших серцях», - йдеться у повідомленні.