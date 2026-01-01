Голова громади на Волині підтвердив загибель на війні двох земляків

На війні із російськими загарбниками полягли Герої Валерій Михалевич та Сергій Гуль із Ратнівської громади на Волині.

Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

«Сьогодні болить так, ніби саме серце громади розірване навпіл. Осиротіли дві матері. Потемніли очі дружини... Ми втратили двох молодих Захисників — дві світлі долі, два серця, сповнені сили й мрій», - зазначив Віталій Бірук.

Зокрема загинув сержант Михалевич Валерій Миколайович (15.07.1989 року народження), житель села Кортеліси, який з 2014 року став на стежку захисту Батьківщини. Також обірвалося життя старшого лейтенанта Гуля Сергія Романовича (29.10.1992 року народження), жителя селища Ратне, тата маленького 2-річного хлопчика.



«Кажуть, що Герої не вмирають. Та біль від втрати — живий. Він стискає груди матерів, тремтить у сльозах рідних, відлунює тишею вулиць, які пам’ятають їхні кроки. Їхня молодість залишиться з нами світлим спогадом. Їхня мужність — прикладом. Їхня жертва — нашим обов’язком пам’ятати. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам’ять Захисникам. Вічна шана і вдячність», - зауважив Ратнівський селищний голова.

