У Луцьку - аварія: зіткнулися три автівки. ФОТО





Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



За їхніми словами, ДТП сталася на перетині вулиць.



Транспортні засоби, отримали механічні пошкодження, чи є постраждалі внаслідок аварії - наразі невідомо.



На місці працюють патрульні.



Деталі – згодом.









