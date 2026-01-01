У Луцьку - аварія: зіткнулися три автівки. ФОТО

У Луцьку - аварія: зіткнулися три автівки. ФОТО
У Луцьку на на перехресті проспектів Молоді та Відродження трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

За їхніми словами, ДТП сталася на перетині вулиць.

Транспортні засоби, отримали механічні пошкодження, чи є постраждалі внаслідок аварії - наразі невідомо.

На місці працюють патрульні.

Деталі – згодом.
