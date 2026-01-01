Затримали зрадника, який готував нові удари по ТЕС у Києві

Працівники СБУ затримали агента гру рф, який на замовлення ворога готувавПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала на Київщині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник готував нові ракетні атаки рашистів по теплових електростанціях столичного регіону України.За даними кіберфахівців СБУ, спочатку фігурант отримав завдання від окупантів приховано обійти периметр однієї з ТЕС, щоб відстежити її технічний стан після минулого обстрілу.Під час вилазки він мав у режимі реального часу «звітувати» окупантам про все побачене на території енергооб’єкта з фотофіксацією технологічних споруд та обладнання.Співробітники Служби безпеки затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». На місці події у нього вилучено смартфон, на який він фотографував зовнішній стан ТЕС.Як встановило розслідування, замовлення гру рф виконував 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини.У поле зору російських спецслужбістів рецидивіст потрапив у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».За обіцянку швидкого заробітку він погодився скоригувати повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Київщини, щоб знеструмити та залишити без теплопостачання більшу частину регіону.Під час обшуку на смартфоні затриманого виявлено анонімний чат з куратором від гру рф, із яким він спілкувався у режимі «зникаючих» повідомлень.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.