50-річна шахрайка з Волині виманила в дитини 20 тисяч доларів за зняття вроків

Лілію Чижук винною в шахрайстві та призначив їй 5 років позбавлення волі.



Як йдеться у вироку суду від 11 лютого, інцидент стався у жовтні 2015 року. Обвинувачена разом зі спільником зупинила на вулиці неповнолітню дівчину, яка поверталася з навчання. Лілія Чижук взяла потерпілу за руку і переконала дитину, що її мама тяжко хвора, а причиною всіх негараздів є гроші та золото, які зберігаються вдома. І, щоб позбавити родину вроків, дівчина має якнайшвидше винести майно з квартири.



Потерпіла пішла додому і винесла шахраям 20 тис. доларів та сумку з золотими прикрасами на майже 100 тис. грн. Обвинувачена сказала дівчині, що для проведення обряду потрібен хліб. Коли потерпіла пішла до магазину, шахрайка втекла.



Під час судового засідання Лілія Чижук не визнала своєї вини. Вона сказала, що бачить потерпілу вперше, а в Івано-Франківську жодного разу не була. Обвинувачена пояснила, що заробляє на життя торгівлею горіхами, які скуповує в різних містах України, і попросила виправдати її.



Суд також заслухав покази свідків та переглянув відео з камер спостереження, які зафіксували обвинувачену на місці злочину. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Лілію Чижук винною у шахрайстві та призначила їй 5 років позбавлення волі, зобов’язавши компенсувати родині потерпілої 565 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.







