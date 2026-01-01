Ексдепутата з Волині, який не повернувся з-за кордону, затримали в Канаді, – ЗМІ

Сергія Кобу. Наразі готуються документи на екстрадицію.



Про це з посиланням на власні джерела



Нагадаємо, у вересні 2023 року директор комунального підприємства «Володимиртепло» та депутат Володимирської міської ради Сергій Коба виїхав у службове відрядження до Литви разом із колегами. Однак



Згодом за кордоном Коба надіслав заяву про звільнення з посади директора, вказавши причиною «стан здоров'я». У лютому 2024 року він також написав заяву про



Нагадаємо, що після зникнення Коби з посади у КП «Володимиртепло» виникли численні питання щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за період його керівництва. Держаудитслужба виявила мільйонні порушення та збитки, а також було відкрито кримінальні провадження, пов'язані з можливими розтратами.



Наразі офіційного підтвердження від правоохоронних органів України щодо затримання та екстрадиції немає.

