Закривають огляд для інших водіїв: у Луцьку просять заборонити парковку для фур вздовж міських доріг





Зокрема йдеться про вулицю Конякіна, проспекти Соборності та Відродження, пише



Електронну петицію зареєстрував користувач Андрій Божко 17 лютого на платформі e-DEM. Зі слів автора звернення, на окремих ділянках в місті фури стоять припарковані днями, іноді тижнями.



"Ситуацію критично погіршує те, що наші дороги перетворили на безкоштовні парковки для величезних фур та комерційного транспорту. Це ненормально, коли одна вантажівка займає цілу смугу руху, яка призначена для того, щоб ми з вами могли нормально їхати на роботу чи додому", — зазначив Андрій Божко.



Лучанин зазначив, що вантажівки, котрі стоять біля виїзду з двору чи перед переходом, закривають огляд для інших водіїв, що створює небезпеку на дорозі.



Автор звернувся до Луцькради із проханням розробити та впровадити комплексну схему обмеження стоянки для вантажівок із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни на проїжджих частинах магістральних вулиць міста та встановити відповідні дорожні знаки з зазначення зон дії та часу обмеження.



"Посилити контроль силами Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та ініціювати спільні рейди з Управлінням патрульної поліції для оперативного реагування на порушення правил стоянки. Давайте зробимо наш Луцьк безпечнішим і зручнішим для життя", — додав автор петиції.

До кінця збору підписів залишилося 14 днів. Якщо петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть у Луцькій міській раді.

