Зеленський доручив українській команді на переговорах організувати його зустріч із путіним

Володимир Зеленський заявив, що переговорна команда у Женеві отримала вказівку організувати зустріч у Женеві на рівні президентів з Дональдом Трампом та російським диктатором путіним.



Як пише



Під час переговорів у Женеві американська сторона запропонувала Україні вивести війська з тієї частини Донбасу, яка контролюється Києвом, щоб ця територія стала "демілітаризованою вільною економічною зоною".



Проте Україна вимагає в такому випадку відведення російських військ на еквівалентну відстань. Також Зеленський відхилив варіант, за якого суверенітет над цією територією належатиме Росії.



Раніше у Кремлі стверджували, що прямі переговори Зеленського і путіна можуть відбутися нібито тільки в Москві.

