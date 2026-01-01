Пироги з буряками та вишнями: старовинний волинський рецепт

Орина Дрозда із села Дорогиничі на Волині випікає пироги за старовинним сімейним рецептом — з цукровими буряками та вишнями.



Про це пише



Жінка розповіла, що рецепт їй передали бабуся і мама, які також були родом з цього села. Смаколик, каже господиня, був традиційним для цієї місцевості.



"Пам'ятаю, до мене подружки прибігали завжди. В них чогось вдома таких пирогів не робили. І я їм ніколи не казала секрет. Я не казала, що то пироги з буряками, тільки казала, що то така спеціальна начинка, що нам десь її так здалеку родичі присилають. А вони мені за те, хто цукерки приносили", — розповідає Орина Дрозда.







З її слів, тісто на пироги нині готує за звичним рецептом: на дріжджах розводять опару водою і ставлять у тепле місце. Раніше, каже господиня, тісто готували на заквасці, не з пшеничного борошна, а житнього, замість молока тісто замішують на воді і воно досить прісне. Нині, каже Орина Дрозда, рецепт тіста модернізувала, а от в начинці нічого не змінювала — залишила традиційною — цукрові буряки з вишнями.



"От тільки починався сезон буряків і завжди в нас були пироги. У теперішній час я хоча б 2-3 рази в сезон їх печу. Пекли їх дуже часто. Ми їх просто любили і з'їдали з молоком", — каже Орина Дрозда.







Для начинки цукрові буряки господиня натирає на тертці так, як на деруни. Розповідає, що раніше таку легку роботу довіряли дітям. Далі буряки обсмажують на сухій сковорідці без масла, олії та жиру, щоб вони пустили сік. Тоді в хаті пахне цукерками, від солоду, який пускають буряки.



"Розповідала бабуся, колись прийшла невістка і поставили її начинку робити. А вона, як натерла буряки, почала обсмажувати їх і їсти. А свекруха дивиться і бачить, що начинки не залишиться і схитрувала. Сказала невістці, ща та гарно співає і змусила її співати, поки тісто підходило. Так і начинку зберегла", — розповідає жартівливу оповідку Орина Дрозда, поки смажить буряки.







Коли буряки пускають сік, до них додають вишні.



"Саме от в такий гарячий буряк кидаються вишні. В холодний не клали вишні, ефект не той. А так вони в гарячому зразу запарюються, віддають сік. От він вже робиться такий кольоровий, а пахне мм. Смачно пахне. Смак дитинства згадується", — говорить жінка.







Коли тісто підходило у нього щедро накладали начинку, щоб її було багато. Пироги також робили великими, каже Орина Дрозда, щоб одним можна було наїстися.



"В дитинстві я не хотіла їсти свої пироги, тому що в мене долонька була маленька, пироги були маленькі, і начинки було небагато, а я великі любила", — говрить господиня.



Перед випіканням у печі пироги смащували яйцем, щоб була запечена скоринка рум'яна. Нині Орина Дрозда пече їх у духовці 30-35 хвилин при температурі 180 градусів.







Коли пироги готові — їх рясно смащують маслом, або ж поливають сметаною.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Дорогиничі на Волині випікає пироги за старовинним сімейним рецептом — з цукровими буряками та вишнями.Про це пише Суспільне Жінка розповіла, що рецепт їй передали бабуся і мама, які також були родом з цього села. Смаколик, каже господиня, був традиційним для цієї місцевості."Пам'ятаю, до мене подружки прибігали завжди. В них чогось вдома таких пирогів не робили. І я їм ніколи не казала секрет. Я не казала, що то пироги з буряками, тільки казала, що то така спеціальна начинка, що нам десь її так здалеку родичі присилають. А вони мені за те, хто цукерки приносили", — розповідає Орина Дрозда.З її слів, тісто на пироги нині готує за звичним рецептом: на дріжджах розводять опару водою і ставлять у тепле місце. Раніше, каже господиня, тісто готували на заквасці, не з пшеничного борошна, а житнього, замість молока тісто замішують на воді і воно досить прісне. Нині, каже Орина Дрозда, рецепт тіста модернізувала, а от в начинці нічого не змінювала — залишила традиційною — цукрові буряки з вишнями."От тільки починався сезон буряків і завжди в нас були пироги. У теперішній час я хоча б 2-3 рази в сезон їх печу. Пекли їх дуже часто. Ми їх просто любили і з'їдали з молоком", — каже Орина Дрозда.Для начинки цукрові буряки господиня натирає на тертці так, як на деруни. Розповідає, що раніше таку легку роботу довіряли дітям. Далі буряки обсмажують на сухій сковорідці без масла, олії та жиру, щоб вони пустили сік. Тоді в хаті пахне цукерками, від солоду, який пускають буряки."Розповідала бабуся, колись прийшла невістка і поставили її начинку робити. А вона, як натерла буряки, почала обсмажувати їх і їсти. А свекруха дивиться і бачить, що начинки не залишиться і схитрувала. Сказала невістці, ща та гарно співає і змусила її співати, поки тісто підходило. Так і начинку зберегла", — розповідає жартівливу оповідку Орина Дрозда, поки смажить буряки.Коли буряки пускають сік, до них додають вишні."Саме от в такий гарячий буряк кидаються вишні. В холодний не клали вишні, ефект не той. А так вони в гарячому зразу запарюються, віддають сік. От він вже робиться такий кольоровий, а пахне мм. Смачно пахне. Смак дитинства згадується", — говорить жінка.Коли тісто підходило у нього щедро накладали начинку, щоб її було багато. Пироги також робили великими, каже Орина Дрозда, щоб одним можна було наїстися."В дитинстві я не хотіла їсти свої пироги, тому що в мене долонька була маленька, пироги були маленькі, і начинки було небагато, а я великі любила", — говрить господиня.Перед випіканням у печі пироги смащували яйцем, щоб була запечена скоринка рум'яна. Нині Орина Дрозда пече їх у духовці 30-35 хвилин при температурі 180 градусів.Коли пироги готові — їх рясно смащують маслом, або ж поливають сметаною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію