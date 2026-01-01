Фармацевт чи ChatGPT: кому більше довіряють українці під час вибору ліків — результати дослідження

В Україні рішення про купівлю лікарських засобів дедалі частіше формується на перетині самолікування, довіри до лікарів та використання цифрових інструментів. Водночас більшість пацієнтів поки що не готові замінити фахівців штучним інтелектом.Про це свідчать результати спільного дослідження інформаційного агентства Hronikers та дослідницької компанії «Active Group».Згідно з даними опитування, 44,4% українців регулярно купують безрецептурні препарати, ще 34,8% роблять це періодично. Таким чином, 79,2% громадян час від часу або постійно самостійно ухвалюють рішення про медикаментозне лікування без прямого призначення лікаря.Це свідчить про те, що самолікування в Україні стало соціально прийнятною та поширеною практикою.У разі однакової діючої речовини та ціни 47,7% респондентів готові обрати препарати українського виробництва, тоді як 42% надають перевагу іноземним. Різниця не є критичною, що свідчить про прагматичний підхід: для більшості важливішими залишаються ефективність і якість, а не країна походження ліків.Абсолютна більшість опитаних (82%) купують ті препарати, які вже використовували раніше. Це говорить про обережність і звичку спиратися на власний досвід.Водночас 53,8% українців консультуються з лікарем перед купівлею безрецептурних засобів, близько третини враховують рекомендації фармацевта або орієнтуються на ціну.Натомість бренд і реклама майже не впливають на рішення: лише 2,4% і 1,8% відповідно назвали ці чинники визначальними.Досвід використання штучного інтелекту для отримання інформації про ліки мають 37,7% опитаних, ще 13,1% планують скористатися такими інструментами. Водночас 44,4% не користувалися ШІ у цьому контексті та не планують цього робити.Проте навіть серед тих, хто звертається до алгоритмів, їхній вплив на остаточний вибір залишається обмеженим:* 46,8% зазначили, що відповіді ШІ не впливають на їхнє рішення;* 17,5% оцінюють цей вплив як слабкий;* лише 26,1% говорять про помірний або сильний вплив.Для попереднього визначення можливого діагнозу штучний інтелект використовували 24,7% респондентів. Однак 58,6% не мають такого досвіду і не планують його набувати.Більшість українців — 68,3% — переконані, що штучний інтелект не може повноцінно замінити лікаря. Навіть серед тих, хто допускає таку можливість, переважає думка про часткову або відкладену в часі трансформацію системи охорони здоров’я, а не швидку та повну заміну медиків алгоритмами.Отримані дані свідчать: українці активно користуються безрецептурними препаратами і довіряють власному досвіду, однак не відмовляються від ролі лікаря як ключового авторитету у питаннях здоров’я. Штучний інтелект поступово інтегрується у медичну сферу, проте наразі виконує допоміжну функцію.Методологія: дослідження проведене компанією «Active Group» спільно з інформаційним агентством Hronikers із використанням онлайн-панелі SunFlower Sociology. Опитано 800 респондентів віком 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Польовий етап — 31 січня 2026 року. Теоретична похибка не перевищує 3,5% при довірчій імовірності 0,95.