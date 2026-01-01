Курс валют на 18 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 лютого. Долар додав у ціні 8 коп, євро і злотий залишилися без змін.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,25 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,16 (0 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,14 (0 коп.)

