Курс валют на 18 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,25 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,16 (0 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,14 (0 коп.)

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 лютого. Долар додав у ціні 8 коп, євро і злотий залишилися без змін.

