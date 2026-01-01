Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз

Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз
В середу, 18 лютого, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

"Укренерго" повідомило, що відключення електроенергії тривають через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.

