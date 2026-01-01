Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз
17 лютого, 23:19
В середу, 18 лютого, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
"Укренерго" повідомило, що відключення електроенергії тривають через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Всіх українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
"Укренерго" повідомило, що відключення електроенергії тривають через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Всіх українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз
17 лютого, 23:19
На Волині подорожчали продукти на Масницю: огляд цін
17 лютого, 22:43
У Луцькому зоопарку проживає 2700 тварин
17 лютого, 22:12