На Волині подорожчали продукти на Масницю: огляд цін





Журналісти сайту



Які ціни були минулого року?



У 2025 році середні ціни на інгредієнти для млинців були такими:



- вершкове масло 72% (200 г) – 105 гривень

- молоко 2,5% (900 мл) – 45 гривень

- цукор (1 кг) – близько 36 гривень

- борошно (1 кг) – приблизно 27 гривень

- соняшникова олія (850 мл) – близько 72 гривень

- яйця (десяток) – приблизно 63 гривень



Які ціни на продукти для млинців у 2026 році?



Станом на лютий 2026 року ціни у супермаркетах значно змінилися.



Зокрема:



- борошно (1 кг) – 30-34 гривень

- яйця (10 шт.) – 75-85 гривень

- вершкове масло 72% (180–200 г) – 120-135 гривень

- цукор (1 кг) – 38-42 гривень

- соняшникова олія (850 мл) – 78-85 гривень



Загалом ціни на продукти в Україні продовжують зростати: у лютому 2026 року індекс споживчих цін на харчі зріс ще на 2,63% за місяць.



Якщо порівнювати з 2025 роком: яйця подорожчали приблизно на 15-30%, молоко – на 20-30%, вершкове масло – на 15-25%, борошно – на 10–20%, олія – на 10-15%.



Тобто середня вартість базового набору для млинців зросла приблизно на 20-25% за рік.

Дотримуваися правил харчування на Масницю стало дорожче. Так на Волині зросли ціни на основні продукти для млинців. Найбільше подорожчали яйця, молоко та вершкове масло.

