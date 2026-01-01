На Волині подорожчали продукти на Масницю: огляд цін
17 лютого, 22:43
Дотримуваися правил харчування на Масницю стало дорожче. Так на Волині зросли ціни на основні продукти для млинців. Найбільше подорожчали яйця, молоко та вершкове масло.
Журналісти сайту «Конкурент» порівняли торішню вартість інгредієнтів з актуальними цінами у супермаркетах.
Які ціни були минулого року?
У 2025 році середні ціни на інгредієнти для млинців були такими:
- вершкове масло 72% (200 г) – 105 гривень
- молоко 2,5% (900 мл) – 45 гривень
- цукор (1 кг) – близько 36 гривень
- борошно (1 кг) – приблизно 27 гривень
- соняшникова олія (850 мл) – близько 72 гривень
- яйця (десяток) – приблизно 63 гривень
Які ціни на продукти для млинців у 2026 році?
Станом на лютий 2026 року ціни у супермаркетах значно змінилися.
Зокрема:
- борошно (1 кг) – 30-34 гривень
- яйця (10 шт.) – 75-85 гривень
- вершкове масло 72% (180–200 г) – 120-135 гривень
- цукор (1 кг) – 38-42 гривень
- соняшникова олія (850 мл) – 78-85 гривень
Загалом ціни на продукти в Україні продовжують зростати: у лютому 2026 року індекс споживчих цін на харчі зріс ще на 2,63% за місяць.
Якщо порівнювати з 2025 роком: яйця подорожчали приблизно на 15-30%, молоко – на 20-30%, вершкове масло – на 15-25%, борошно – на 10–20%, олія – на 10-15%.
Тобто середня вартість базового набору для млинців зросла приблизно на 20-25% за рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти сайту «Конкурент» порівняли торішню вартість інгредієнтів з актуальними цінами у супермаркетах.
Які ціни були минулого року?
У 2025 році середні ціни на інгредієнти для млинців були такими:
- вершкове масло 72% (200 г) – 105 гривень
- молоко 2,5% (900 мл) – 45 гривень
- цукор (1 кг) – близько 36 гривень
- борошно (1 кг) – приблизно 27 гривень
- соняшникова олія (850 мл) – близько 72 гривень
- яйця (десяток) – приблизно 63 гривень
Які ціни на продукти для млинців у 2026 році?
Станом на лютий 2026 року ціни у супермаркетах значно змінилися.
Зокрема:
- борошно (1 кг) – 30-34 гривень
- яйця (10 шт.) – 75-85 гривень
- вершкове масло 72% (180–200 г) – 120-135 гривень
- цукор (1 кг) – 38-42 гривень
- соняшникова олія (850 мл) – 78-85 гривень
Загалом ціни на продукти в Україні продовжують зростати: у лютому 2026 року індекс споживчих цін на харчі зріс ще на 2,63% за місяць.
Якщо порівнювати з 2025 роком: яйця подорожчали приблизно на 15-30%, молоко – на 20-30%, вершкове масло – на 15-25%, борошно – на 10–20%, олія – на 10-15%.
Тобто середня вартість базового набору для млинців зросла приблизно на 20-25% за рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз
17 лютого, 23:19
На Волині подорожчали продукти на Масницю: огляд цін
17 лютого, 22:43
У Луцькому зоопарку проживає 2700 тварин
17 лютого, 22:12