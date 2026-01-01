Скандал на Волині: у Любомлі інтернам почали виплачувати мізерну зарплату





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



За словами інтернів, замість передбачених близько 15 тисяч гривень вони після всіх відрахувань отримують приблизно 6 тисяч гривень «на руки». Цих коштів, кажуть, ледве вистачає на оренду житла та базові витрати.



Ірина, лікарка-інтерн Любомльського територіального медичного об’єднання, розповіла, що до жовтня 2025 року включно їм виплачували близько 11 500 гривень «чистими». Після зміни керівництва сума, за її словами, зменшилася до 6 500 гривень, а виплати почали затримувати.



У КП «Центр первинної медичної допомоги» заперечують порушення. Генеральна директорка закладу Олеся Дубина заявила, що оплата праці інтернів відповідає державним гарантіям, а питання перебуває в процесі врегулювання.



Попередній керівник закладу Іван Маїло, який нині очолює Любомльське ТМО, від коментарів відмовився, порадивши журналістам надіслати письмовий запит.



Інтернам пояснювали зменшення виплат фінансовими труднощами та боргами медзакладу. Водночас міський голова Любомльської громади Роман Ющук повідомив, що про проблему дізнався зі ЗМІ. За його словами, офіційних звернень від керівництва лікарні до міської ради щодо додаткового фінансування не надходило.



Очільник громади зазначив, що у разі встановлення порушень відповідними органами заклад буде зобов’язаний виконати припис Держпраці – або за рахунок власних коштів, або шляхом звернення до сесії міської ради.



Наразі остаточну оцінку ситуації мають надати контролюючі органи. Тим часом інтерни продовжують працювати та чекати на вирішення питання оплати їхньої праці.

