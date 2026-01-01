Галущенка взяли під варту з можливістю внести заставу 200 млн грн

Герману Галущенку, який раніше обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.



Як повідомляє



Однак суд призначив менший розмір застави – 200 мільйонів гривень.



Під час засідання прокурор САП Іван Дячук зазначив, що частину коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, Галущенко витратив на навчання дітей. Водночас сам ексміністр перед засіданням заявляв журналістам, що навчання його сина в елітному коледжі оплатив хрещений батько, який "дуже заможний".



Також прокурор Дячук, аргументуючи потребу тримання Галущенка під вартою, припустив можливість спілкування ексміністра зі свідками та вплив на них. Також він визнав існування ризику, що Галущенко може переховуватися від слідства через серйозність покарання.



Нагадаємо, Галущенку повідомили про підозру в рамках справи "Мідас".

