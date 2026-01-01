Суд арештував 140 тисяч доларів і коштовності депутата Луцькради Романа Бондарука у справі про корупцію

Романа Бондарука. Це відбулося в рамках резонансної справи Анатолій Вітів і Микола Федік та колишній народний депутат Юрій Савчук.



Ухвалу про арешт частини майна луцького депутата Романа Бондарука Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла 3 лютого 2026 року, пише



19 грудня 2025 року Волинь сколихнула новина, що



Того ж дня НАБУ повідомило про підозру в хабарництві двом депутатам від ВО «Свобода» – Анатолію Вітіву з Волинської облради та Миколі Федіку з Луцької міської ради. Також



Згодом чутки про обшуки у низки фігурантів справи отримали підтвердження у так званих



В рамках цієї справи прокурор 31 грудня 2025 року звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про арешт майна, знайденого у депутата Романа Бондарука під час обшуку в помешканні його і його співмешканки та в банку. Йшлося про телефон обранця, гроші і коштовності, які він зберігав у платній банківській скриньці в «Укргазбанку». А це 140 тисяч доларів, золотий наручний годинник «Geneve» вагою понад 57 грамів (в інтернеті такий вартує орієнтовно від 150 тисяч гривень), жіночий перстень та 10 золотих монет із написом «Napoleon III Empereur» (1855–1867 років). Однак тоді слідчий суддя відмовив в арешті через недоведеність зв’язку між вилученим майном та розслідуванням щодо корупції.



Нині ж, на початку лютого, суд розглядав апеляцію прокурора на відмову заарештувати згадані активи.



Отож, на засідані ВАКС прокурор доводив, що при попередньому огляді телефона Бондарука – iPhone 16 Pro – виявлено листування та дзвінки у додатках для обміну повідомленнями з підозрюваними, а також ознаки видалення інформації, для відновлення якої необхідно експертне дослідження.



Що ж до коштовностей і майже півтори сотні тисяч доларів Романа Бондарука, то прокурор висловив підозру, що він умисно їх приховував. Оскільки не згадав ні їх, ні договір про депозитарну скриньку в декларації за 2024 рік, хоча користувався послугою оренди з грудня 2022 року, та відкривав скриньку 15 разів у 2024–2025 роках. При цьому Бондарук за 2024 рік задекларував лише рахунок в банку на 1,6 млн грн. Він також не задекларував, хоча мусив, що користується будинком на правах спільного проживання з іншою особою та не згадав її активи.



«Ці факти свідчать про умисне приховування Романом Бондаруком грошових коштів та майна, що знаходилися у депозитарній скриньці, а також це може свідчити про ймовірну наявність у його діях ознак декларування недостовірної інформації (стаття 366-2 КК) чи незаконного збагачення (стаття 368-5 КК)», – йдеться в документах ВАКС.



Також в судових документах викладено припущення, що коштовності й гроші можуть мати незаконне походження:



«Відомості за результатами проведення НСРД свідчать про ймовірну причетність Романа Бондарука до подій висловлення прохання надати депутату Волинської обласної ради, депутату Луцької міської ради та іншим особам неправомірну вигоду в загальній сумі 30 000 доларів США та одержання її частини у розмірі 15 000 доларів США за забезпечення прийняття міською та обласною радою рішень, що надали можливість організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури за місцезнаходженням льодової арени «Снігова королева» у місті Луцьку; <…> органом досудового розслідування встановлені обставини щодо фінансової неспроможності Романом Бондаруком накопичити законним шляхом вилучені грошові кошти у розмірі 140 000 доларів США».



У підсумку колегія суддів частково задовольнила вимоги слідства, санкціонувавши арешт мобільного телефона та грошей і цінностей із банківської скриньки.



Водночас, суд відмовився накладати арешт на іншу частину готівки, яку співмешканка депутата назвала своєю. Мова про 165,5 тисяч гривень, майже 29,9 тисячі євро та 1,6 тисячі доларів. У судовій справі йдеться, що під час обшуку в будинку жінка спочатку намагалася викинути пакет із цими грошима, але детектив НАБУ це помітив і зупинив. Згодом вона надала документи, що підтверджують законне походження коштів: дохід від продажу квартири у Луцьку (1,6 млн грн) та прибуток від підприємницької діяльності за 2023–2024 роки (понад 5,9 млн грн).



Тим часом, Роман Бондарук у коментарі виданню «Конкурент» запевнив, що він Закону не порушував і задекларує згадані гроші й коштовності.



«…Кошти не приховані, вони в мене будуть в декларації. Подивіться мої декларації за 4 роки. Це більше, ніж 20 млн грн. Слава Богу, я маю достатньо заробітку, який враховує ці гроші. Я не збираюсь їх публічно опубліковувати, щоб до мене хтось прийшов? Зараз такий час…», – зазначив Роман Бондарук.



У декларації за 2022 рік Бондарук як підприємець вказав дохід 240 тисяч гривень, також у нього було 3,2 млн на банківському рахунку. Крім того, він взяв 2,2 млн грн позики. Зате у наступні два роки дохід депутата зріс у рази: до 3,2 млн грн у 2023-ому та до 7,4 млн грн у 2024-му.



Відомо, що 24 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волиньради Анатолію Вітіву у виді 10 мільйонів гривень застави і обов’язку носити електронний засіб контролю. П’ятого січня 2026-го Миколі Федіку ВАКС призначив заставу розміром у 5 мільйонів, а ось нардепові Юрію Савчуку присудили 66 тисяч гривень застави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 140 тисяч доларів, а також на коштовності депутата Луцької міської ради. Це відбулося в рамках резонансної справи про 30 тисяч доларів хабаря за дозвіл звести багатоповерхівку у Луцьку , у якій фігурують два депутати місцевих радта колишній народний депутатУхвалу про арешт частини майна луцького депутата Романа Бондарука Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла 3 лютого 2026 року, пише Сила Правди 19 грудня 2025 року Волинь сколихнула новина, що у Луцьку представники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у низки посадовців місцевої влади . 