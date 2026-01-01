Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з воїном Юрієм Кошулинським

Завтра, 18 лютого, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."У середу, 18 лютого, об 11.30 годині у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Кошулинського Юрія Зосимовича (01.06.1967 року народження), який загинув 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області.Завтра, 18 лютого, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Миколи Куделі, 8, де жив Герой, а потому - до церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя на кладовищі у селі Полонка.