Трагічний випадок: на Рівненщині на смерть замерз чоловік
Сьогодні, 18:31
Трагічний випадок: переохолодження забрало життя чоловіка на Рівненщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
При звірці інформації від чергового по лінії «103» до рятувальників надійшла інформація, що 16 лютого виявленно тіло без ознак життя на відкритій території у селі Старе Село Сарненського району.
За попередньою інформацією, загиблий чоловік 1990 року народження. Причиною смерті стало сильне переохолодження. Це вже не перший подібний випадок з настанням морозів, який нагадує нам: холод не прощає помилок.
Рятувальники Рівненщини вкотре закликають громадян бути надзвичайно обережними!
