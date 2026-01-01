Трагічний випадок: на Рівненщині на смерть замерз чоловік

Трагічний випадок: переохолодження забрало життя чоловіка на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.При звірці інформації від чергового по лінії «103» до рятувальників надійшла інформація, що 16 лютого виявленно тіло без ознак життя на відкритій території у селі Старе Село Сарненського району.За попередньою інформацією, загиблий чоловік 1990 року народження. Причиною смерті стало сильне переохолодження. Це вже не перший подібний випадок з настанням морозів, який нагадує нам: холод не прощає помилок.Рятувальники Рівненщини вкотре закликають громадян бути надзвичайно обережними!