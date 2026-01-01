В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі





Олександр Федоров та Марія Гілязова отримали найвищі нагороди у конкурсі «НАЗУСТРІЧ КОХАННЮ», який відбувався дистанційно у Херсоні з 1 січня – 15 лютого.





«Гран-прі» – за хореографічну композицію «Sway» із соло на віолончелі у виконанні артистки оркестру Юлії Бондарук за участі естрадно-симфонічного оркестру театру.







«І місце» – за вокально-хореографічну композицію під пісню «Це не любов» у виконанні заслуженої артистки України Софії Матюшенко.





«Вітаємо переможців та бажаємо нових творчих звершень!» – зазначають у театрі.



Артисти балету Волинського драмтеатру здобули «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському мистецькому конкурсі.Про це повідомляють на сторінці театру.таотримали найвищі нагороди у конкурсі «НАЗУСТРІЧ КОХАННЮ», який відбувався дистанційно у Херсоні з 1 січня – 15 лютого.«Гран-прі» – за хореографічну композицію «Sway» із соло на віолончелі у виконанні артистки оркеструза участі естрадно-симфонічного оркестру театру.«І місце» – за вокально-хореографічну композицію під пісню «Це не любов» у виконанні заслуженої артистки України«Вітаємо переможців та бажаємо нових творчих звершень!» – зазначають у театрі.

