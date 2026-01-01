В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі

В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі
Артисти балету Волинського драмтеатру здобули «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському мистецькому конкурсі.

Про це повідомляють на сторінці театру.

Олександр Федоров та Марія Гілязова отримали найвищі нагороди у конкурсі «НАЗУСТРІЧ КОХАННЮ», який відбувався дистанційно у Херсоні з 1 січня – 15 лютого.
В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі


«Гран-прі» – за хореографічну композицію «Sway» із соло на віолончелі у виконанні артистки оркестру Юлії Бондарук за участі естрадно-симфонічного оркестру театру.



«І місце» – за вокально-хореографічну композицію під пісню «Це не любов» у виконанні заслуженої артистки України Софії Матюшенко.


«Вітаємо переможців та бажаємо нових творчих звершень!» – зазначають у театрі.
В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:30
На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші «оформлювали» військовозобовʼязаним бронювання
Сьогодні, 16:43
Потужне рішення для систем оповіщення - С-40 та С-40К
Сьогодні, 16:32
У Луцькій громаді скасували маршрут № 22-А
Сьогодні, 16:09
У Женеві розпочалися переговори України, США і Росії
Сьогодні, 15:50
Медіа
відео
1/8