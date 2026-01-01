В артистів балету Волинського драмтеатру – «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 17:30
Артисти балету Волинського драмтеатру здобули «Гран-прі» та «І місце» на Всеукраїнському мистецькому конкурсі.
Про це повідомляють на сторінці театру.
Олександр Федоров та Марія Гілязова отримали найвищі нагороди у конкурсі «НАЗУСТРІЧ КОХАННЮ», який відбувався дистанційно у Херсоні з 1 січня – 15 лютого.
«Гран-прі» – за хореографічну композицію «Sway» із соло на віолончелі у виконанні артистки оркестру Юлії Бондарук за участі естрадно-симфонічного оркестру театру.
«І місце» – за вокально-хореографічну композицію під пісню «Це не любов» у виконанні заслуженої артистки України Софії Матюшенко.
«Вітаємо переможців та бажаємо нових творчих звершень!» – зазначають у театрі.
