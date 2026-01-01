На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші «оформлювали» військовозобовʼязаним бронювання

На Волині викрили двох посадовців ТЦК та СП, які за гроші «вирішували питання» військового обліку.Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.У межах програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» правоохоронці викрили двох посадовців - оператора відділення районного ТЦК та провідного інспектора відділу обласного ТЦК, які за гроші оформлювали військовозобовʼязаним бронювання та прибирали відмітки про порушення військового обліку.За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:- 2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі «Оберіг» з метою подальшого бронювання;- 1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один з спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його «колега».Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони в 23 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 32 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією. Задокументована сума неправомірної вигоди склала 87 тис. доларів США та 238 тис. гривень.