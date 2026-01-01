На Волині затримали двох посадовців ТЦК, які за гроші «оформлювали» військовозобовʼязаним бронювання
Сьогодні, 16:43
На Волині викрили двох посадовців ТЦК та СП, які за гроші «вирішували питання» військового обліку.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
У межах програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» правоохоронці викрили двох посадовців - оператора відділення районного ТЦК та провідного інспектора відділу обласного ТЦК, які за гроші оформлювали військовозобовʼязаним бронювання та прибирали відмітки про порушення військового обліку.
За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:
- 2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі «Оберіг» з метою подальшого бронювання;
- 1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один з спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його «колега».
Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.
Довідково: упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони в 23 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 32 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією. Задокументована сума неправомірної вигоди склала 87 тис. доларів США та 238 тис. гривень.
