У Луцькій громаді скасували маршрут № 22-А
Сьогодні, 16:09
У Луцькій громаді скасували маршрут № 22-А, внесли зміни до маршруту № 22 і змінили кінцеву зупинку маршруту № 5.
Відповідне рішення про зміни в автобусній мережі ухвалили у вівторок, 17 лютого, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише misto.media.
Маршрут № 22-А та № 22
Маршрут № 22-А «Корсака Івана — с. Княгининок (Кам’янка)» скасували, оскільки він дублював маршрут № 22, пояснив начальник відділу управління транспорту міськради Віктор Главічка.
Натомість основний маршрут № 22 підсилили: замінили автобуси типу «Богдан» на низькопідлогові, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Також цей маршрут продовжили до масиву «Кам’янка» в селі Княгининок.
Загалом там працюватимуть 9 автобусів.
Маршрут № 5
Кінцеву зупинку маршрутки № 5 перенесли від магазину «Епіцентр» на вул. Теремнівську.
Рішення ухвалили після звернень пасажирів, оскільки маршрут забезпечує доїзд до районної лікарні. Зміни мають на меті покращити сполучення вул. Теремнівської з просп. Волі.
Втім, оновлена схема руху запрацює не одразу. Перевізник має внести зміни до паспорта маршруту, погодити схему руху та графіки в управлінні патрульної поліції Волині.
Процедура оформлення може тривати до 10 днів, лише тоді маршрут набуде чинності, наголосили у міськраді.
