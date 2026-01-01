Вже друга скорботна звістка для цієї громади: на війні поліг волинський воїн Олексій Назарчук
Сьогодні, 15:14
На фронті загинув воїн Олексій Назарчук із села Ворокомле Камінь-Каширської громади.
"Ще одна втрата в районі. За сьогодні – вже друга скорботна звістка. Земляк поліг 15 лютого 2026 року. В районі оголошено тижневу жалобу. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
