Вже друга скорботна звістка для цієї громади: на війні поліг волинський воїн Олексій Назарчук
На фронті загинув воїн Олексій Назарчук із села Ворокомле Камінь-Каширської громади.

"Ще одна втрата в районі. За сьогодні – вже друга скорботна звістка. Земляк поліг 15 лютого 2026 року. В районі оголошено тижневу жалобу. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

