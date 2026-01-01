Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Рудчика
Сьогодні, 14:46
На війні загинув воїн з Волині Богдан Рудчик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Стало відомо про загибель ще одного вірного сина України Богдана Рудчика із села Бузаки. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання 30 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Стало відомо про загибель ще одного вірного сина України Богдана Рудчика із села Бузаки. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання 30 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Женеві розпочалися переговори України, США і Росії
Сьогодні, 15:50
Вже друга скорботна звістка для цієї громади: на війні поліг волинський воїн Олексій Назарчук
Сьогодні, 15:14
Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Рудчика
Сьогодні, 14:46
В аварії на Волині загинув 40-річний водій автівки
Сьогодні, 14:10
97-річна волинянка відзначила день народження
Сьогодні, 13:46