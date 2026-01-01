Підтвердили загибель воїна з Волині Богдана Рудчика

Богдан Рудчик.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



"Стало відомо про загибель ще одного вірного сина України Богдана Рудчика із села Бузаки. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання 30 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

