В аварії на Волині загинув 40-річний водій автівки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилась близько 5 ранку, 17 лютого, в Ковельському районі.



На автодорозі М-07, поблизу с. Волошки, водій Renault Master зіткнувся з задньою частиною вантажівки ДАФ. Внаслідок аварії він загинув. Це – 40-річний мешканець Ковельського району. Водій ДАФ з Камінь-Каширського району не постраждав.



Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ст. 286 КК України та встановлюють обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі встановлюють обставини летальної ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилась близько 5 ранку, 17 лютого, в Ковельському районі.На автодорозі М-07, поблизу с. Волошки, водій Renault Master зіткнувся з задньою частиною вантажівки ДАФ. Внаслідок аварії він загинув. Це – 40-річний мешканець Ковельського району. Водій ДАФ з Камінь-Каширського району не постраждав.Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ст. 286 КК України та встановлюють обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію