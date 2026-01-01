В аварії на Волині загинув 40-річний водій автівки

В аварії на Волині загинув 40-річний водій автівки
На Волині слідчі встановлюють обставини летальної ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилась близько 5 ранку, 17 лютого, в Ковельському районі.

На автодорозі М-07, поблизу с. Волошки, водій Renault Master зіткнувся з задньою частиною вантажівки ДАФ. Внаслідок аварії він загинув. Це – 40-річний мешканець Ковельського району. Водій ДАФ з Камінь-Каширського району не постраждав.

Слідчі внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ст. 286 КК України та встановлюють обставини ДТП.


Теги: Волинь, ДТП, аварія
