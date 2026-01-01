Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 18 – 22 лютого





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 22 лютого.



Інтелектуальна драма, що крізь іронію та абсурд оголює болючі питання свободи, залежності й внутрішнього вибору людини.



У середу, 18 лютого, о 18:00 – прем’єра! Абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



У замкненому просторі зустрічаються двоє емігрантів — різні за світоглядом, досвідом і уявленням про свободу. Їхній діалог поступово перетворюється на психологічний поєдинок, де влада, страх і потреба бути почутим змінюють ролі. Вистава спонукає замислитися: чи справді рабство завжди нав’язане ззовні, чи інколи ми обираємо його самі.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



До річниці від дня народження Лесі Українки театр звертається до одного з її найглибших і найтрагічніших творів.



У четвер, 19 лютого, о 18:00 – драматична поема «На полі крові». Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Це філософська драма-сповідь, у центрі якої – внутрішній конфлікт людини, що зробила фатальний вибір. Через напружений діалог і мовчання постає тема зради, каяття та відповідальності за власні вчинки. У виставі йдеться не про біблійну історію, а про вічну боротьбу совісті й страху в людській душі.



Легке й дотепне театральне дійство, яке подарує глядачам гарний настрій і трохи сміху після буденних турбот.



У суботу ввечері, 21 лютого, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Сюжет обертається навколо кумедних непорозумінь та життєвих колізій головних героїв. Діалоги сповнені іронії, а ситуації – смішних збігів і несподіваних поворотів. Постановка створює легку, жваву атмосферу та нагадує: іноді найкращий «лікар» – гарний гумор.



Чарівний мюзикл на дві дії, який переносить глядачів у світ українських народних казок, де добро, кмітливість і дружба перемагають будь-які труднощі.



У неділю, 22 лютого, о 12:00 – «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин. Основна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



У центрі сюжету – маленька рукавичка, що стає притулком для безлічі казкових героїв, кожен зі своєю історією та характером. Яскраві пісні та танці оживлюють казковий світ і роблять його ще більш захопливим. Постановка дарує тепло, радість і нагадує, що навіть найменші речі можуть об’єднувати великі серця.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



До 155-ї річниці від дня народження Лесі Українки театр запрошує поринути у світ її неповторних героїв!



У неділю ввечері, 22 лютого, о 17:00 – драма-феєрія на дві дії «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Сценічна дія переносить глядачів у чарівний ліс, де переплітаються людські почуття та магія природи. Герої твору шукають своє місце між свободою, коханням і обов’язком, а їхні історії сповнені ніжності та трагізму. Постановка розкриває глибини людської душі та нагадує про вічну красу і мудрість української літератури.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 22 лютого.У середу,. Режисер-постановник – народний артист України. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).У замкненому просторі зустрічаються двоє емігрантів — різні за світоглядом, досвідом і уявленням про свободу. Їхній діалог поступово перетворюється на психологічний поєдинок, де влада, страх і потреба бути почутим змінюють ролі. Вистава спонукає замислитися: чи справді рабство завжди нав’язане ззовні, чи інколи ми обираємо його самі.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,. Камерна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (без антракту).Це філософська драма-сповідь, у центрі якої – внутрішній конфлікт людини, що зробила фатальний вибір. Через напружений діалог і мовчання постає тема зради, каяття та відповідальності за власні вчинки. У виставі йдеться не про біблійну історію, а про вічну боротьбу совісті й страху в людській душі.У суботу ввечері,, на основній сцені –. Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Сюжет обертається навколо кумедних непорозумінь та життєвих колізій головних героїв. Діалоги сповнені іронії, а ситуації – смішних збігів і несподіваних поворотів. Постановка створює легку, жваву атмосферу та нагадує: іноді найкращий «лікар» – гарний гумор.У неділю,, автор текстів пісень –. Основна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).У центрі сюжету – маленька рукавичка, що стає притулком для безлічі казкових героїв, кожен зі своєю історією та характером. Яскраві пісні та танці оживлюють казковий світ і роблять його ще більш захопливим. Постановка дарує тепло, радість і нагадує, що навіть найменші речі можуть об’єднувати великі серця.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Сценічна дія переносить глядачів у чарівний ліс, де переплітаються людські почуття та магія природи. Герої твору шукають своє місце між свободою, коханням і обов’язком, а їхні історії сповнені ніжності та трагізму. Постановка розкриває глибини людської душі та нагадує про вічну красу і мудрість української літератури.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію