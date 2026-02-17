Росіяни атакували енергетику Прикарпаття

Світлана Онищук.



За її даними, поранених немає. Деталі про удар оприлюднять згодом.



Одна громада тимчасово залишилася без теплопостачання.



Відновлювальні роботи вже розпочали. В області діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії пише



Атака 17 лютого



Загалом ворог атакував 12 областей. Президент сказав, що це був прорахований на максимальні збитки для енергетики удар. Поранені дев'ятеро людей.



В Одеській області без електропостачання залишилися десятки тисяч мешканців. В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.



У Рівненській і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.



Львівську область окупанти атакували дронами в кілька хвиль. Працювала ППО.



Загалом ворог атакував 12 областей. Президент сказав, що це був прорахований на максимальні збитки для енергетики удар. Поранені дев'ятеро людей.В Одеській області без електропостачання залишилися десятки тисяч мешканців. В Одесі поранені четверо людей, пошкоджена інфраструктура. В Черкаській області уламки спричинили ушкодження приватних осель. Під масованою атакою перебували Дніпро і область.і Тернопільській областях працювала ППО. Без поранених.Львівську область окупанти атакували дронами в кілька хвиль. Працювала ППО.

