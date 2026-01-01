Пілоти США допомагають захищати небо України від російських ракет на F-16, - ЗМІ





Про це повідомляє



Нова ескадрилья



За даними видання, ескадрилью створили в останні тижні в умовах суворої секретності для управління новими F-16. Такий підрозділ відіграє центральну роль для захисту неба над Київською областю, яка зазнає постійних ударів росіян.



До складу ескадрильї увійшли американські льотчики з величезним бойовим досвідом в Афганістані. Один із них нещодавно брав участь в операціях на Близькому Сході, після чого долучився до захисту України.



З нідерландської сторони залучено пілотів, які пройшли навчання в елітних європейських школах повітряного бою, що спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення і ведення високотехнологічної війни в повітрі.



Intelligence Online уточнює, що західні ветерани підписали тимчасові контракти. Вони передбачають ротації терміном на шість місяців із можливістю продовження залежно від оперативних потреб. Пілоти не отримали офіційних звань в українській ієрархії і не фігурують у публічних штатних розписах.



Головні завдання



Як пишуть журналісти, така ескадрилья практично щодня залучається для перехоплення російських крилатих ракет "Калібр" і Х-101, а також дронів "Герань-5". F-16 задіюють для патрулів, зокрема нічних, щоб максимізувати радіолокаційне покриття і здатність до швидкого реагування в небі.



Intelligence Online звертає увагу, що головна цінність західних пілотів - у їхньому досвіді роботи з надсучасним обладнанням. Зокрема, йдеться про прицільно-розвідувальні контейнери Sniper, які називають "очима" літака. Ця система дає змогу пілоту бачити цілі на величезній відстані, супроводжувати швидкі ракети та дрони навіть у повній темряві або крізь густі хмари.



За словами джерел видання, хоча українські льотчики вже почали освоювати цю технологію, американські ветерани.



Іноземці в Повітряних силах



Нагадаємо, ще 2023 року в Повітряних силах ЗСУ допускали, що за наявності відповідної військово-облікової спеціальності іноземці можуть служити як пілоти або фахівці інженерно-авіаційного складу.



Офіційно інформації про те, що іноземні льотчики допомагають захищати Україну, поки що не було.

