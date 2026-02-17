ЗСУ здійснили найбільше просування на фронті за останні 2,5 роки, - ЗМІ





Як пише



Успіхам українських військових сприяє ситуація з відключенням на території України нелегальних терміналів супутникового інтернету Starlink. Через це росіяни мають великі проблеми зі зв'язком та перебої з управлінням військами на полі бою.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони ведуть штурмові та контрнаступальні дії біля Гуляйполя.

