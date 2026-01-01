Обличчя війни: артилеристи волинської бригади ЗСУ

волинської 100-ї окремої механізованої бригади дають добрячого прочухана загарбникам на Костянтинівському напрямку.



Про це військова частина повідомила у фейсбуці.



На сторінці волинської бригади ЗСУ опублікували світлини мужніх воїнів-артилеристів.



«Обличчя бійців самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.





Артилеристидають добрячого прочухана загарбникам на Костянтинівському напрямку.Про це військова частина повідомила у фейсбуці.На сторінці волинської бригади ЗСУ опублікували світлини мужніх воїнів-артилеристів.«Обличчя бійців самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр, які мужньо б'ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.

