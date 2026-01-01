Обличчя війни: артилеристи волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 10:46
Артилеристи волинської 100-ї окремої механізованої бригади дають добрячого прочухана загарбникам на Костянтинівському напрямку.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
На сторінці волинської бригади ЗСУ опублікували світлини мужніх воїнів-артилеристів.
«Обличчя бійців самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
На сторінці волинської бригади ЗСУ опублікували світлини мужніх воїнів-артилеристів.
«Обличчя бійців самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Китай оновив рекорд імпорту російської нафти
Сьогодні, 11:01
Обличчя війни: артилеристи волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 10:46
СБУ зловила зрадника, який наводив бомби на Слов’янськ
Сьогодні, 10:13