Обличчя війни: артилеристи волинської бригади ЗСУ

Обличчя війни: артилеристи волинської бригади ЗСУ
Артилеристи волинської 100-ї окремої механізованої бригади дають добрячого прочухана загарбникам на Костянтинівському напрямку.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

На сторінці волинської бригади ЗСУ опублікували світлини мужніх воїнів-артилеристів.

«Обличчя бійців самохідного артилерійського дивізіону 100 омбр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.

