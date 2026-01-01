СБУ зловила зрадника, який наводив бомби на Слов’янськ

Працівники СБУагента фсб, який наводив авіабомби по Слов'янську і чекав на рашистів.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом 51-річний охоронець місцевої котельні, який коригував російські обстріли Слов’янська.За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли публікував у Телеграм-каналах прокремлівські коментарі про свої очікування на повну окупацію регіону.Як встановило розслідування, після робочих змін на енергооб’єкті агент обходив прифронтове місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.Якщо до його уваги потрапляли українські військові, зловмисник позначав їхні геолокації на електронних картах.Зокрема, фіксував орієнтовну кількість захисників, найменування побачених озброєнь та призначення навколишніх будівель.Також під час розвідвилазок фігурант відстежував наслідки нещодавніх атак окупантів по Слов’янську із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів.Зібрані відомості він узагальнював на власному смартфоні у вигляді агентурного «звіту» для куратора від фсб. Його особу вже встановлено контррозвідниками Служби безпеки України.Крім цього, співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а після убезпечення локацій Сил оборони, затримали його за місцем проживання.При обшуках в оселі затриманого було виявлено підземний сховок, який він потайки облаштував, щоб «пересидіти» і дочекатися рашистів у разі боїв на вулицях міста.Також у нього вилучено два мобільних телефони, з яких він для конспірації по черзі виходив на зв’язок з фсб через месенджер.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.