Трамп заявив, що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів з РФ
Сьогодні, 10:30
Американський президент США Дональд Трамп перед тристоронніми перемовинами у Женеві заявив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на коментар глави Білого дому журналістам на борту літака Air Force One.
"Великі переговори. Це буде дуже просто", - сказав Трамп.
При цьому він чомусь додав, що "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів".
"Це все, що я їм скажу", – заявив президент США.
Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви.
З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв'язку зі змінами у російській переговорній команді.
