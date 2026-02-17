Трамп заявив, що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів з РФ

Американський президент США Дональд Трамп перед тристоронніми перемовинами у Женеві заявив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на коментар глави Білого дому журналістам на борту літака Air Force One.

"Великі переговори. Це буде дуже просто", - сказав Трамп.

При цьому він чомусь додав, що "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів".

"Це все, що я їм скажу", – заявив президент США.

Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви.

З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв'язку зі змінами у російській переговорній команді.

