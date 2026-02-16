Китай оновив рекорд імпорту російської нафти
Сьогодні, 11:01
У лютому Китай може збільшити морський імпорт російської нафти до 2,07–2,08 млн барелів на добу — це стане абсолютним рекордом. У січні показник становив близько 1,7 млн барелів на добу.
Про це пише Reuters.
Втім, навіть рекордні обсяги закупівель з боку Китаю не перекривають втрати від скорочення імпорту Індією.
Якщо влітку Індія закуповувала до 2 млн барелів на добу, то в січні обсяги впали до 1,1–1,2 млн барелів, і приблизно на цьому ж рівні очікуються у лютому.
Раніше росія постачала великі обсяги одночасно і в Китай, і в Індію. Тепер Індія скорочує закупівлі, а Китай лише частково нарощує їх.
У результаті частина нафти накопичується в морі та сховищах, а російський видобуток поступово знижується через обмежені можливості збуту.
