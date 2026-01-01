Індія й Китай скорочують закупівлі: експорт російської нафти обвалився в січні





Найбільше скоротилися поставки до Індії: мінус понад 55% — до приблизно 505 тис. барелів на добу. Китай, попри збереження статусу ключового покупця, також зменшив імпорт російської нафти — до близько 874 тис. барелів на добу, що майже на третину нижче грудневого рівня.



Таким чином, одразу два ключові ринки російського експорту скорочують закупівлі.



Водночас різко зріс обсяг постачань, формально спрямованих до Сінгапуру. Це свідчить про активізацію перевалок «судно–судно» та спроби перенаправити потоки альтернативними маршрутами.



Морські відвантаження з рф становили близько 3,4 млн барелів нафти на добу, що на 11% менше, ніж у грудні, свідчать дані ринку.

