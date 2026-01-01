У Луцьку злодій витягнув з кишені пенсіонера 16 тисяч гривень

Слідчі Луцького райуправління поліції оголосили підозру фігуранту за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник вирвав гроші в пенсіонера посеред білого дня просто з рук. За такий зухвалий злочин в умовах воєнного стану він тепер може провести за гратами від 7 до 10 років.Інцидент трапився 6 лютого, близько 15 години, в Луцьку.Невідомий чоловік витягнув з кишені потерпілого близько 16 тисяч гривень і втік. Пенсіонер, 1947 року народження, звернувся до поліції.У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного. Це – лучанин, 1992 року народження.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.4 ст.186 КК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.