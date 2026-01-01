«Не годуйте птахів хлібом»: у Баєві біля Луцька загинули лебеді. ВІДЕО

«Не годуйте птахів хлібом»: у Баєві біля Луцька загинули лебеді. ВІДЕО
На джерелі в селі Баїв поблизу Луцька загинули два лебеді.

Про це повідомив волонтер та екоактивіст Артем Приходько, оприлюднивши відповідне відео у соцмережах.

За його словами, загибель птахів може бути наслідком неправильного підгодовування, зокрема хлібом. «Ось це все — результат вашого підгодовування хлібом. Не годуйте птахів хлібом. Подивіться, дуже шкода — таких два лебеді загинуло», — зазначив екоактивіст.

Чому не можна годувати птахів хлібом: пояснення фахівців


З наукової точки зору, хліб є непридатною та шкідливою їжею для водоплавних птахів, зокрема лебедів і качок. Він не містить необхідних поживних речовин, але створює відчуття ситості. У результаті птахи перестають шукати природний корм і поступово виснажуються.

Споживання хліба може призвести до: порушень травлення та обміну речовин, ураження печінки, деформації крил (так зване «ангельське крило»), зниження імунітету та загибелі птахів.

Залишки хліба у воді також псують якість водойм, сприяють розвитку бактерій і грибків, що додатково шкодить екосистемі.


Чим можна підгодовувати птахів

(якщо це справді необхідно)

Фахівці наголошують: у більшості випадків диких птахів узагалі не потрібно підгодовувати, особливо в теплу пору року. Якщо ж виникає така потреба, дозволяється:

  • зерно пшениці, ячменю, кукурудзи;

  • овес;

  • подрібнені овочі (капуста, морква);

  • спеціальні корми для водоплавних птахів.

    • Категорично заборонено давати хліб, здобу, солоні, смажені чи плісняві продукти.

    Екоактивісти закликають мешканців Волині відповідально ставитися до дикої природи та пам’ятати: навіть з добрих намірів можна завдати непоправної шкоди.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
    Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
    У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    На Волині затримали трьох браконьєрів
    Сьогодні, 12:47
    У Луцьку злодій витягнув з кишені пенсіонера 16 тисяч гривень
    Сьогодні, 12:39
    «Не годуйте птахів хлібом»: у Баєві біля Луцька загинули лебеді. ВІДЕО
    Сьогодні, 12:01
    Індія й Китай скорочують закупівлі: експорт російської нафти обвалився в січні
    Сьогодні, 11:45
    Прокуратура намагається відсудити у забудовників Луцького району понад 7 мільйонів
    Сьогодні, 11:29
    Медіа
    відео
    1/8