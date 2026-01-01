«Не годуйте птахів хлібом»: у Баєві біля Луцька загинули лебеді. ВІДЕО

Чому не можна годувати птахів хлібом: пояснення фахівців

На джерелі в селі Баїв поблизу Луцька загинули два лебеді.Про це повідомив волонтер та екоактивіст, оприлюднивши відповідне відео у соцмережах.За його словами, загибель птахів може бути наслідком неправильного підгодовування, зокрема хлібом. «Ось це все — результат вашого підгодовування хлібом. Не годуйте птахів хлібом. Подивіться, дуже шкода — таких два лебеді загинуло», — зазначив екоактивіст.З наукової точки зору, хліб є непридатною та шкідливою їжею для водоплавних птахів, зокрема лебедів і качок. Він не містить необхідних поживних речовин, але створює відчуття ситості. У результаті птахи перестають шукати природний корм і поступово виснажуються.Споживання хліба може призвести до: порушень травлення та обміну речовин, ураження печінки, деформації крил (так зване «ангельське крило»), зниження імунітету та загибелі птахів.Залишки хліба у воді також псують якість водойм, сприяють розвитку бактерій і грибків, що додатково шкодить екосистемі.(якщо це справді необхідно)Фахівці наголошують: у більшості випадків диких птахів узагалі не потрібно підгодовувати, особливо в теплу пору року. Якщо ж виникає така потреба, дозволяється: