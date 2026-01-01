«Не годуйте птахів хлібом»: у Баєві біля Луцька загинули лебеді. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
На джерелі в селі Баїв поблизу Луцька загинули два лебеді.
Про це повідомив волонтер та екоактивіст Артем Приходько, оприлюднивши відповідне відео у соцмережах.
За його словами, загибель птахів може бути наслідком неправильного підгодовування, зокрема хлібом. «Ось це все — результат вашого підгодовування хлібом. Не годуйте птахів хлібом. Подивіться, дуже шкода — таких два лебеді загинуло», — зазначив екоактивіст.
З наукової точки зору, хліб є непридатною та шкідливою їжею для водоплавних птахів, зокрема лебедів і качок. Він не містить необхідних поживних речовин, але створює відчуття ситості. У результаті птахи перестають шукати природний корм і поступово виснажуються.
Споживання хліба може призвести до: порушень травлення та обміну речовин, ураження печінки, деформації крил (так зване «ангельське крило»), зниження імунітету та загибелі птахів.
Залишки хліба у воді також псують якість водойм, сприяють розвитку бактерій і грибків, що додатково шкодить екосистемі.
Фахівці наголошують: у більшості випадків диких птахів узагалі не потрібно підгодовувати, особливо в теплу пору року. Якщо ж виникає така потреба, дозволяється:
зерно пшениці, ячменю, кукурудзи;
овес;
подрібнені овочі (капуста, морква);
спеціальні корми для водоплавних птахів.
Категорично заборонено давати хліб, здобу, солоні, смажені чи плісняві продукти.
Екоактивісти закликають мешканців Волині відповідально ставитися до дикої природи та пам’ятати: навіть з добрих намірів можна завдати непоправної шкоди.
Чому не можна годувати птахів хлібом: пояснення фахівців
Чим можна підгодовувати птахів(якщо це справді необхідно)
