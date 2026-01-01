Прокуратура намагається відсудити у забудовників Луцького району понад 7 мільйонів

Прокурори наполягають на сплаті замовниками будівництва у Луцькому районі 7,5 млн грн коштів пайової участі до бюджетів громад.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави про стягнення на користь Підайцівської сільської ради із замовників будівництва в селі Липини Луцького району коштів пайової участі, інфляційних втрат та 3% річних на загальну суму 3,9 мільйона гривень.Встановлено, що суб'єкти господарювання здійснили будівництво житлового комплексу, проте, всупереч вимогам закону, не сплатили пайової участі до місцевого бюджету.Захищаючи інтереси громади, прокурори звернулись до суду та вимагатимуть стягнення цих коштів.Зауважимо, що з початку 2026 року окружною прокуратурою заявлено до судів 12 позовів в інтересах Підгайцівської сільської та Луцької міської рад про стягнення із замовників будівництва до місцевих бюджетів коштів пайової участі на загальну суму понад 7,5 мільйона гривень.