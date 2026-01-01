Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція
Сьогодні, 10:53
У разі ДТП її учасник має право звернутися для отримання відеозапису з камер міської системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», подавши відповідну заяву до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Про це департамент повідомив у фейсбуці.
Камери відеоспостереження охоплюють значну частину території міста та громади й часто дозволяють зафіксувати ключові моменти подій та відновити їх обставини.
Для цього потрібно подати заяву на спеціальному бланку до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
До заяви додаються:
• копія паспорта;
• копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
• документ, що підтверджує право користування транспортним засобом (якщо заявник не є власником);
• протокол ДТП, складений поліцією (у разі дорожньо-транспортної пригоди).
Працівники відділу «Центр безпеки міста Луцьк» перевірять записи та у разі наявності відповідного фрагмента нададуть його заявнику.
Важливо: відео надається винятково власнику або належному користувачу транспортного засобу, лише учаснику події, який досяг повноліття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це департамент повідомив у фейсбуці.
Камери відеоспостереження охоплюють значну частину території міста та громади й часто дозволяють зафіксувати ключові моменти подій та відновити їх обставини.
Для цього потрібно подати заяву на спеціальному бланку до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
До заяви додаються:
• копія паспорта;
• копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
• документ, що підтверджує право користування транспортним засобом (якщо заявник не є власником);
• протокол ДТП, складений поліцією (у разі дорожньо-транспортної пригоди).
Працівники відділу «Центр безпеки міста Луцьк» перевірять записи та у разі наявності відповідного фрагмента нададуть його заявнику.
Важливо: відео надається винятково власнику або належному користувачу транспортного засобу, лише учаснику події, який досяг повноліття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк
Сьогодні, 11:14
Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція
Сьогодні, 10:53
На Волині шестеро комунальників отримають доплати за ремонт пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілу РФ
Сьогодні, 10:48