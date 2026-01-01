Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція

Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція
У разі ДТП її учасник має право звернутися для отримання відеозапису з камер міської системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», подавши відповідну заяву до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Про це департамент повідомив у фейсбуці.

Камери відеоспостереження охоплюють значну частину території міста та громади й часто дозволяють зафіксувати ключові моменти подій та відновити їх обставини.

Для цього потрібно подати заяву на спеціальному бланку до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

До заяви додаються:

• копія паспорта;
• копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
• документ, що підтверджує право користування транспортним засобом (якщо заявник не є власником);
• протокол ДТП, складений поліцією (у разі дорожньо-транспортної пригоди).

Працівники відділу «Центр безпеки міста Луцьк» перевірять записи та у разі наявності відповідного фрагмента нададуть його заявнику.

Важливо: відео надається винятково власнику або належному користувачу транспортного засобу, лише учаснику події, який досяг повноліття.

