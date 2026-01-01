Зливав росіянам дані про військових і волонтерів: СБУ вполювала «крота» в банку

Працівники СБУ затримали банкіра-агента фсб, який «зливав» рашистам персональні дані воїнів Сил оборони.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала у Києві ще одного російського агента. Ним виявися завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.За матеріалами кіберфахівців СБУ, фігурант збирав для ворога персональні дані клієнтів фінустанови серед воїнів Сил оборони та військових волонтерів. Ці дані окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем проживання.Під час обшуку в нього вилучено чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних «цілей». Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти з фсб.За матеріалами справи, банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі.Після вербування агент отримав від куратора з рф «тестові» завдання на проведення дорозвідки поблизу пунктів базування Сил оборони у Києві.Для цього банкір у вихідні обходив місцевість і фотографував будівлі, які, на його думку, могли використовувати українські захисники.Згодом він отримав завдання на збір інформації про клієнтів фінустанови з-поміж військових і волонтерів, що відкривали рахунки на допомогу для ЗСУ.Також він мав передати окупантам координати резервного дата-центру, на якому зберігається база даних банку та його користувачів.Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.