Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком
Сьогодні, 10:20
Сьогодні, 9 лютого, у селі Люб’язь на Волині краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Богдана Малафіїка.
Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.
Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця виїхав з Луцька о 09:25.
Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.
Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.
Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця виїхав з Луцька о 09:25.
Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.
Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині шестеро комунальників отримають доплати за ремонт пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілу РФ
Сьогодні, 10:48
Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком
Сьогодні, 10:20
Українські бійці вигнали росіян із селища на Запоріжжі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:06
Волинянин виборов «золото» на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 09:49