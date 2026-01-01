Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком

полеглого військовослужбовця Богдана Малафіїка.



Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.



Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця виїхав з Луцька о 09:25.



Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.



Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.





