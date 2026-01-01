Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком

Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком
Сьогодні, 9 лютого, у селі Люб’язь на Волині краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Богдана Малафіїка.

Про це у телеграмі повідомила Любешівська селищна рада.

Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця виїхав з Луцька о 09:25.

Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.

Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.

