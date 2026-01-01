Волинянин виборов «золото» на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 09:49
Микола Пацула з Волині здобув золото в бігу на 3000 метрів на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.
Змагання відбулися в Києві в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, повідомляє Спорт на Районі.
Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Пацула фінішував з результатом 8:29.64, який став його кращим результатом сезону.
Срібну нагороду виборов Назарій Чапля (Львівська область) з результатом 8:31.88. Бронзу здобув Василь Сабуняк (Київ), який показав 8:32.24. Обидва призери також мають звання КМС.
Підготовкою волинського переможця займаються тренери Андрій Данилюк та Юрій Русюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Змагання відбулися в Києві в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, повідомляє Спорт на Районі.
Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Пацула фінішував з результатом 8:29.64, який став його кращим результатом сезону.
Срібну нагороду виборов Назарій Чапля (Львівська область) з результатом 8:31.88. Бронзу здобув Василь Сабуняк (Київ), який показав 8:32.24. Обидва призери також мають звання КМС.
Підготовкою волинського переможця займаються тренери Андрій Данилюк та Юрій Русюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни сьогодні прощаються із Героєм Богданом Малафіїком
Сьогодні, 10:20
Українські бійці вигнали росіян із селища на Запоріжжі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:06
Волинянин виборов «золото» на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 09:49
Росіяни атакували Одесу: є загиблий
Сьогодні, 09:36
Україна очікує на 250 бойових літаків від партнерів
Сьогодні, 09:15