Волинянин виборов «золото» на Кубку України з легкої атлетики
Микола Пацула з Волині здобув золото в бігу на 3000 метрів на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.

Змагання відбулися в Києві в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, повідомляє Спорт на Районі.

Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Пацула фінішував з результатом 8:29.64, який став його кращим результатом сезону.

Срібну нагороду виборов Назарій Чапля (Львівська область) з результатом 8:31.88. Бронзу здобув Василь Сабуняк (Київ), який показав 8:32.24. Обидва призери також мають звання КМС.

Підготовкою волинського переможця займаються тренери Андрій Данилюк та Юрій Русюк.

