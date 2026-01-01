Волинянин виборов «золото» на Кубку України з легкої атлетики

Микола Пацула з Волині здобув золото в бігу на 3000 метрів на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.



Змагання відбулися в Києві в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, повідомляє Спорт на Районі.



Вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Пацула фінішував з результатом 8:29.64, який став його кращим результатом сезону.



Срібну нагороду виборов Назарій Чапля (Львівська область) з результатом 8:31.88. Бронзу здобув Василь Сабуняк (Київ), який показав 8:32.24. Обидва призери також мають звання КМС.



Підготовкою волинського переможця займаються тренери Андрій Данилюк та Юрій Русюк.



