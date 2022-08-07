Волинянин став срібним призером Кубка України з легкої атлетики
Сьогодні, 14:22
Волинянин Микола Пацула виборов "срібло" на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.
Про це повідомили в обласному управлінні сім'ї, молоді та спорту.
Змагання відбулися 7 лютого у Києві.
Легкоатлет пробіг дистанцію 3000 м за час 8:21.26, встановивши особистий рекорд.
27-річний Микола Пацула є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренує спортсмена Андрій Данилюк.
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Про це повідомили в обласному управлінні сім'ї, молоді та спорту.
Змагання відбулися 7 лютого у Києві.
Легкоатлет пробіг дистанцію 3000 м за час 8:21.26, встановивши особистий рекорд.
27-річний Микола Пацула є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренує спортсмена Андрій Данилюк.
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