Волинянин став срібним призером Кубка України з легкої атлетики

Волинянин став срібним призером Кубка України з легкої атлетики
Волинянин Микола Пацула виборов "срібло" на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.

Про це повідомили в обласному управлінні сім'ї, молоді та спорту.

Змагання відбулися 7 лютого у Києві.

Легкоатлет пробіг дистанцію 3000 м за час 8:21.26, встановивши особистий рекорд.

27-річний Микола Пацула є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренує спортсмена Андрій Данилюк.



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Теги: легка атлетика, Волинь
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