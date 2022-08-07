Волинянин став срібним призером Кубка України з легкої атлетики

Микола Пацула виборов "срібло" на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.



Про це



Змагання відбулися 7 лютого у Києві.



Легкоатлет пробіг дистанцію 3000 м за час 8:21.26, встановивши особистий рекорд.



27-річний Микола Пацула є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренує спортсмена Андрій Данилюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинвиборов "срібло" на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні.Про це повідомили в обласному управлінні сім'ї, молоді та спорту.Змагання відбулися 7 лютого у Києві.Легкоатлет пробіг дистанцію 3000 м за час 8:21.26, встановивши особистий рекорд.27-річний Микола Пацула є вихованцем Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренує спортсмена Андрій Данилюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію